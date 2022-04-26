Тверь, 26 апреля, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Гибель 18 человек в результате пожара в здании центрального НИИ войск воздушно-космической обороны в Твери официально подтверждена на 26 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Пожар в оборонном НИИ в Твери

«На данный момент официально подтверждённое число погибших составляет 18 человек, опознано пятеро из них», — сообщили в пресс-службе.

Разбор завалов продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 26 апреля, состоялось прощание с одним из погибших при пожаре 21 апреля — старшим научным сотрудником оборонного НИИ Валерием Кретининым.