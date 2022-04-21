Тверь, 21 апреля, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Шесть человек погибли, 21 ранен в результате пожара в оборонном НИИ в Твери 21 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

ГУ МЧС по Республике Крым Пожар

«По оперативным данным, в результате пожара пострадали 27 человек, 6 человек погибли», сообщили в пресс-службе.

13 человек госпитализированы в учреждения здравоохранения Твери.

«Помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. В том числе, нас консультирует Центр медицины катастроф. Медики работают слаженно. Так, была организована быстрая доставка людей в медучреждения. В больницах достаточно коек, есть необходимые лекарства. Часть пострадавших получает помощь амбулаторно», — сообщил министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пожар в центральном НИИ войск воздушно-космической обороны произошло утром 21 апреля, огонь локализован на площади 2500 квадратных метров.