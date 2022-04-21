Тверь, 21 апреля, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Возгорание в здании центрального научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны локализовано. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пресс-служба правительства Тверской области Пожар в здании НИИ

Площадь возгорания составляет 2,5 тысячи квадратных метров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в НИИ возник около 11:08 21 апреля. Известно о пяти погибших. Более 20 человек пострадали, семь — госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Создан штаб по тушению пожара, ситуацию взял под контроль губернатор Тверской области Игорь Руденя. Проверку по факту пожара начали военные прокуроры.