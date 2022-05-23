Зимние Олимпийские игры в Пекине — 2022
Победителей конкурса «Ты в игре» наградили в Москве
В Координационном центре Правительства РФ подвели итоги церемонии награждения победителей второго сезона конкурса спортивных проектов «Ты в игре», состоявшейся 20 мая в Москве. Победители в каждой из пяти номинаций получили по 300 тысяч рублей, а гран-при составил 1 миллион рублей. Также были...
23 мая 2022
ФХР дала оценку Жамнову за выступление сборной России на Олимпиаде
Федерация хоккея России (ФХР) дала удовлетворительную оценку работе главного тренера сборной России Алексея Жамнова. Об этом сообщили в пресс-службе организации. Отмечается, что Жамнов получил удовлетворительную оценку за выступление команды на Олимпийских играх в Пекине. Такую же оценку получил и...
17 мая 2022
Победителей конкурса «Ты в игре» наградят в Координационном центре
20 мая в Координационном центре Правительства РФ состоится церемония награждения лучших участников второго сезона конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Победители в основных номинациях получат гранты в 300 тысяч рублей, а обладатель гран-при — 1 миллион. Также будут подведены итоги конкурса...
16 мая 2022
Олимпийская зона Яньцин готовится к приему гостей в Пекине
Олимпийская зона Яньцин, где проходили соревнования по горным лыжам, бобслею, скелетону и санному спорту во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, откроется для широкой общественности с 29 апреля, сообщает агентство Синьхуа. Зона соревнований Яньцин, третья зона в Пекине под названием...
29 апреля 2022
Россия не откажется от своих обязательств в спортивной сфере — Путин
Россия продолжит проводить у себя международные спортивные мероприятия, несмотря на нарушения и политизацию подходов со стороны ряда других стран. Об этом 26 апреля заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями и призёрами Олимпийских игр. «Все программы, планы, обязательства...
26 апреля 2022
«Зависят от спонсоров и денежных мешков» — Путин оценил Олимпийские игры
Олимпийские игры теперь стали крайне политизированным спортивным мероприятием. Об этом 26 апреля заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями и призёрами Олимпийских игр. «Наших спортсменов подвергли дискриминации по сугубо политическим причинам, исходя из их гражданства и...
26 апреля 2022
Путин вручил государственные награды чемпионам Олимпиады в Пекине
— сказал Путин. Напомним, на Олимпиаде в Пекине сборная России завоевала 32 медали, в том числе шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Как ранее сообщало ИА REGNUM, государственные награды получили серебряные и бронзовые призёры Олимпийских игр в Пекине
26 апреля 2022
Путин оценил выступление Валиевой на Олимпийских играх
Российская фигуристка Камила Валиева вывела фигурное катание на высоту настоящего искусства, заявил 26 апреля президент России Владимир Путин на церемонии награждения олимпийских чемпионов. По словам главы государства, Валиева вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, его...
26 апреля 2022
Чернышенко и Левитин вручили госнаграды призёрам Олимпиады в Пекине
Серебряные и бронзовые призёры зимних Олимпийских игр в Пекине получили государственные награды из рук вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и помощника президента РФ Игоря Левитина. Церемония награждения прошла 26 апреля в Кремле. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получили...
26 апреля 2022
Песков назвал дату встречи Путина с олимпийцами
Встреча президента России Владимира Путина с олимпийцами и параолимпийцами пройдёт 26 апреля. Об этом 22 апреля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин пообщается с победителями и призёрами зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине, а также с членами российской параолимпийской...
22 апреля 2022
Путин проведёт встречу с российскими олимпийцами и параолимпийцами
«Могу лишь сказать, что до сих пор этой встречи не было. Но это не значит, что президент забыл, он обязательно такую встречу проведёт», — сказал Песков. Напомним, Олимпийские игры прошли в Пекине с 4 по 20 февраля, а от участия в Параолимпиаде российских спортсменов отстранили незадолго до ее...
18 апреля 2022
Олимпиада в Пекине породила ажиотаж в сфере зимних видов спорта в Китае
Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине 2022 года вызвали волну ажиотажа в сфере зимних видов спорта в Китае, что привело к быстрому увеличению выручки от продаж в смежных секторах, показали данные налоговых органов страны, передает агентство Синьхуа. Согласно налоговым данным...
14 апреля 2022
Тюменские тренеры получили миллионы рублей за воспитанников-чемпионов
Тюменские тренеры, воспитавшие победителей Зимних Олимпийских игр в Пекине, получили денежные премии. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Вознаграждение тренеров за первое место спортсмена — три миллиона рублей, за второе место — 2,5 миллиона рублей и за третье — два миллиона рублей...
3 апреля 2022
Встреча Путина с призёрами Олимпиады запланирована на 6 апреля
Встреча президента России Владимира Путина с победителями и призёрами Олимпийских игр в Пекине должна пройти 6 апреля. Об этом 28 марта сообщил Дмитрий Дубровский, глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России. «Мы предупредили спортсменов о том, что на 6 апреля...
28 марта 2022
Олимпийская деревня в Пекине будет отдана под торговый парк спорттоваров
Площадь в Олимпийской деревне Пекина будет передана в торговый парк, который вновь откроется в конце сентября этого года, сообщает 23 марта агентство Синьхуа. Как сообщила компания Beijing Investment Group Co., Ltd., тематический спортивный опыт, спортивный досуг и спортивные услуги, а также...
24 марта 2022
27 российских олимпийцев стали заслуженными мастерами спорта
Министерство спорта РФ присвоило звание заслуженных мастеров спорта России спортсменам, участвовавшим в Олимпийских играх в Пекине. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба Минспорта РФ. Заслуженными мастерами спорта стали фигуристка Александра Трусова, лыжники Александр Терентьев, Иван Якимушкин...
10 марта 2022
Камила Валиева стала заслуженным мастером спорта России
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командном турнире Камила Валиева получила звание заслуженного мастера спорта России. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба Минспорта РФ. Отмечается, что заслуженными мастерами спорта стали девять спортсменов, которые завоевали медали на Олимпийских играх...
3 марта 2022
Матыцин назвал сумму, потраченную на подготовку сборной России к Олимпиаде
На подготовку российских спортсменов к зимним Олимпийским играм в Пекине было потрачено более 11 млрд рублей. Об этом 1 марта заявил министр спорта РФ Олег Матыцин. «Бюджет проекта — 11,5 млрд рублей, 9,5 млрд выделено из федерального бюджета, 2 млрд — из внебюджетных источников», — сказал Матыцин...
1 марта 2022
Олимпийцы из Югры получат многомиллионные выплаты за победы
Спортсмены из Югры получат единовременные выплаты за победу на Олимпийских и Параолимпийских играх. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО. За золотые медали победители получат вознаграждение в размере 15 млн рублей, за серебряные — 10 млн рублей, за бронзовые — 7 млн...
25 февраля 2022
Олимпийские призеры из Свердловской области получили почетные награды
Губернатор Свердловской области присвоил почетные звания уральским призерам Олимпийских игр Светлане Мироновой и Ирине Казакевич. Они завоевали серебряные медали в составе женской эстафеты по биатлону. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона. Девушек наградили знаками отличия «За...
25 февраля 2022