Москва, 16 мая, 2022, 16:54 — ИА Регнум. 20 мая в Координационном центре Правительства РФ состоится церемония награждения лучших участников второго сезона конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Победители в основных номинациях получат гранты в 300 тысяч рублей, а обладатель гран-при — 1 миллион. Также будут подведены итоги конкурса «Верим в Россию — вместе мы сила». Конкурс «Ты в игре» проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта РФ в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

ИА REGNUM Эмблема Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»

»Для каждого из финалистов эта победа заслуженная: на протяжении второго сезона участники активно работали и совершенствовали свои проекты. Такой подход позволил им выделиться среди более 4 тысяч заявок участников, поданных на конкурс из всех регионов страны. Особенно ценно, что в этом году много инициатив по вовлечению в спорт детей. В частности, на номинацию «Дети в спорте» приходится около 26% всех проектов. Я благодарю каждого победителя за вклад в развитие массового спорта в нашей стране», — прокомментировал заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Победители конкурса «Ты в игре»:

обладатель гран-при — фестиваль детского дворового футбола «МЕТРОШКА» из Челябинской области;

номинация «Масштаб» — спортивный фестиваль «Малидак» из Республики Башкортостан;

номинация «Точка старта» — фестиваль «Лесной Relax» из Нижегородской области;

номинация «Безграничные возможности» — адаптивное скалолазание для детей и молодежи с ОВЗ «Нет недосягаемых высот» из Нижегородской области;

номинация «Дети в спорте» — фестиваль детского дворового футбола «МЕТРОШКА» из Челябинской области;

номинация «Трансформация в спорте» — проект Limetime из Москвы;

номинация «Медиа» от издания Championat.com. — медиа о российском баскетболе «Перехват» из Краснодарского края;

номинация «#НашСпортЗдесь» от мультиплатформенного оператора Триколор — русская командная игра с мячом «Всем кила!» из Москвы и спортивный фестиваль «Малидак»;

«Народное голосование» — проект «Пестрый пояс» из Москвы.

Среди победителей немало ярких региональных проектов, авторы которых с нетерпением ждут торжественной церемонии награждения в столице. Мероприятие позволит не только встретиться с единомышленниками, экспертами и организаторами конкурса, но и обменяться ценным опытом, а также обсудить с другими участниками возможные совместные проекты. Образовательный акселератор, прошедший в рамках конкурса, стал мощным инструментом объединения и уникальной платформой для обмена полученными знаниями и генерации новых идей внутри сообщества участников.

Так, обладатель гран-при конкурса — фестиваль детского дворового футбола «МЕТРОШКА» из Челябинской области — планирует обсудить проведение совместного мероприятия с семейным фестивалем «Малидак». Оно объединит в себе не только ценности двух ярких проектов, но и разные спортивные направления, а также привлечет большое количество россиян к ведению здорового и активного образа жизни.

ИА REGNUM Фестиваль детского дворового футбола «МЕТРОШКА» из Челябинской области

«Как и другие авторы, мы с нетерпением ждем церемонии награждения. Это не только торжественное мероприятие, но и возможность лично встретиться с другими участниками и экспертами конкурса, обсудить полученные впечатления, а также дальнейшие планы», — рассказывает автор проекта «МЕТРОШКА» Дмитрий Борщев.

«Главная цель конкурса «Ты в игре» — вовлечение в спорт как можно большего количества россиян. И особенно ценно, что для авторов спортивных проектов конкурс становится платформой, где можно находить новые идеи, создавать коллаборации с другими участниками и проводить совместные мероприятия, которые помогают делать спорт нормой жизни для людей. Пожалуй, это один из важнейших итогов конкурса, и мы надеемся, что победители второго сезона останутся дружны и в будущем будут реализовывать яркие совместные идеи», — отметил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин

ИА REGNUM Одна из участниц Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» Ирина Исмаилова

Конкурс «Ты в игре» объединяет не только авторов проектов: участники нередко находят в экспертном совете партнеров и наставников, которые делятся своим опытом и знаниями. Например, проект Limetime провел встречу с управляющим партнером Newman Sport, сооснователем HACTIVE, IRONSTAR и ROSA RUN и наставником коммерческих проектов в сфере спорта и здоровья Владимиром Волошиным.

ИА REGNUM Одна из участниц Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» Виктория Шубина

Подобные мероприятия играют важную роль в совершенствовании спортивных инициатив. Эксперт может поделиться накопленным опытом, помочь в поисках путей для дальнейшего развития проекта, способствовать нахождению новых вариантов сотрудничества и рассказать, как грамотно зарекомендовать себя на спортивной арене.

«Конкурс «Ты в игре» объединяет как участников-конкурсантов, так и сообщество экспертов. Это настоящая командная игра, которая позволяет поддерживать друг друга, делиться своими знаниями и продумывать интересные совместные инициативы. Церемония награждения официально завершит второй сезон конкурса, но на самом деле для участников она станет новым этапом развития проектов. Впереди — новые идеи, возможности и огромный запас накопленного опыта, который обязательно нужно применить на практике», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Один из участников конкурса — «амбассадор Башкирии», блогер и общественный деятель Южного Урала Раис Габитов. Он руководит проектом «Большая Южноуральская тропа». Это доступная промаркированная туристическая тропа общей протяженностью 300 км, проходящие по самым живописным местам республики Башкортостан.

«Черты моего народа — открытость, гостеприимство, любовь к родине. Хочу в меру своих возможностей показывать самые лучшие ее стороны и сделать так, чтобы о ней узнала не только вся Россия, но и весь мир», — пояснил Раис Габитов.

Кроме того, 20 мая будут подведены итоги еще одного конкурса, который проводится Министерством спорта РФ и АНО «Национальные приоритеты» — «Верим в Россию — вместе мы сила». Конкурс был запущен в преддверии ХХIV Олимпийских и XIII Паралимпийских зимних игр в Пекине. Принять участие мог каждый желающий: для этого необходимо было организовать онлайн — или офлайн-акцию в поддержку спортсменов.

Регулярные занятия физической культурой и спортом напрямую влияют на сохранение и укрепление здоровья людей. Поэтому приоритетная задача федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» — увеличение числа россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обеспечение доступности занятий спортом для всех категорий населения, развитие массового спорта и спорта высших достижений, совершенствование спортивной инфраструктуры, подготовка спортивного резерва и кадров для отрасли.

Согласно многочисленным исследованиям, спорт и физическая активность оказывают благотворное влияние на настроение и повышают уровень счастья. Подробности о том, как спорт оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние и как поддерживать себя в спортивной форме, можно узнать на портале объясняем. рф.

Второй сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» стартовал 16 ноября 2021 года, проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Второй сезон конкурса отличается всероссийским масштабом: всего было подано 4027 заявок на участие из всех регионов страны, из которых в лонг-лист было отобрано 250 конкурсантов. Яркие проекты лонг-листа представляют 57 регионов, многие проекты реализуются сразу в нескольких регионах или даже имеют всероссийский масштаб.

С 19 февраля по 14 марта для авторов 250 лучших проектов прошел образовательный акселератор «Стратегия создания и продвижения спортивного продукта», который помог им прокачать навыки в спортивном менеджменте и улучшить свои инициативы, вывести проекты на качественно новый уровень. Участникам были доступны мастер-классы и семинары от ведущих экспертов в области спортивного менеджмента и маркетинга.

28 марта был опубликован шорт-лист с финалистами конкурса, а 6−7 апреля прошла защита, в ходе которой экспертным советом были определены победители.

Благодаря конкурсу авторы инициатив смогли заявить о себе на всю страну и выиграть гранты на развитие своих проектов: победители в каждой из пяти номинаций получат по 300 тысяч рублей, а гран-при составляет 1 миллион рублей.

Номинации второго сезона конкурса поддержали партнеры конкурса: «Трансформацию в спорте» поддержал ведущий спортивный онлайн-ритейлер с широким офлайновым покрытием «Спортмастер», а «Дети в спорте» — бренд Nike. Партнером конкурса «Ты в игре» выступил Триколор. На телевизионных и цифровых каналах проекта «Наш спорт» и в онлайн-проекте оператора «Большой эфир» зрители могли узнать об участниках «Ты в игре». Также Триколор учредил специальную номинацию «#НашСпортЗдесь», за победу в которой боролись все участники конкурса вне зависимости от основной номинации, куда они подали заявки.

Ход конкурса освещали ведущие спортивные СМИ. Российский спортивный интернет-портал «Чемпионат», лидер среди спортивных порталов Рунета, в рамках медиапартнерства с конкурсом «Ты в игре» рассказывал о проектах участников конкурса, а также выступил партнером номинации «Медиа». Информационную поддержку конкурсу и его участникам оказывали журнал «Большой спорт» и портал «СпортКП». Партнером конкурса выступил Российский международный олимпийский университет (РМОУ), который провел образовательный акселератор для участников, вошедших в лонг-лист конкурса.