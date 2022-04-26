Москва, 26 апреля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Россия продолжит проводить у себя международные спортивные мероприятия, несмотря на нарушения и политизацию подходов со стороны ряда других стран. Об этом 26 апреля заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями и призёрами Олимпийских игр.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«Все программы, планы, обязательства, связанные со спортом, мы будем выполнять. Мы остаёмся открытыми для широкого, конструктивного взаимодействия со всеми, кто дорожит спортивными принципами и верен спорту», — заявил Путин.