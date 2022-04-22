Москва, 22 апреля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Встреча президента России Владимира Путина с олимпийцами и параолимпийцами пройдёт 26 апреля. Об этом 22 апреля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Путин пообщается с победителями и призёрами зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине, а также с членами российской параолимпийской команды.

Также 26 апреля Путин примет участие в заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.