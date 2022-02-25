Ханты-Мансийск, 25 февраля, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Спортсмены из Югры получат единовременные выплаты за победу на Олимпийских и Параолимпийских играх. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

George Hodan Олимпиада

За золотые медали победители получат вознаграждение в размере 15 млн рублей, за серебряные — 10 млн рублей, за бронзовые — 7 млн рублей. Участники Олимпийских и Параолимпийских игр, не завоевавшие награды, получат 400 тысяч рублей.

Как ранее сообщало, в XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине участвовали четыре спортсмена из Ханты-Мансийского автономного округа. Из них «золото» привёз лыжник Сергей Устюгов, «серебро» и «бронзу» завоевала биатлонистка Кристина Резцова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональными властями выплаты назначены и тюменским олимпийцам. Обладатели золотых медалей получат в Тюменской области по 10 млн рублей, серебряные призёры — по 8 млн рублей, бронзовые — по 5 млн рублей.