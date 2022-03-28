Москва, 28 марта, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Встреча президента России Владимира Путина с победителями и призёрами Олимпийских игр в Пекине должна пройти 6 апреля. Об этом 28 марта сообщил Дмитрий Дубровский, глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

George Hodan Олимпиада

«Мы предупредили спортсменов о том, что на 6 апреля запланировано», — приводит слова Дубровского ТАСС.

Он отметил, что информация о дате проведения встречи была неделю назад, и с тех пор об изменении дат никто не говорил, никаких обновлений не было.

Напомним, зимняя Олимпиада проходила в Пекине с 4 по 20 февраля. Российские спортсмены завоевали 32 медали, из которых шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.