Пекин, 29 апреля, 2022, 05:17 — ИА Регнум. Олимпийская зона Яньцин, где проходили соревнования по горным лыжам, бобслею, скелетону и санному спорту во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, откроется для широкой общественности с 29 апреля, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из видео на YouTube Бин Дунь Дунь — талисман зимней Олимпиады — 2022 в Пекине

Зона соревнований Яньцин, третья зона в Пекине под названием «Олимпийская» после городского Олимпийского парка и Зимнего Олимпийского парка, включает в себя Национальный центр катания на лыжах и Национальный центр горных лыж.

В Национальном центре катания посетители могут прогуляться по дорожке на крыше здания, чтобы насладиться видом на Олимпийскую деревню и горные пейзажи. Посетители также могут за 30 минут доехать по канатной дороге от Олимпийской деревни до Национального горнолыжного центра.

«Мы надеемся предложить публике настоящий опыт зимних Олимпийских игр, поэтому функции и настройки объектов во время Игр были максимально сохранены», — сказал заместитель директора компании по эксплуатации олимпийских объектов в Пекине Ли Синь .

Фирменная стена спортсменов и персонала, сувенирные лавки, а также умные кровати с дистанционным управлением — все это по-прежнему создает аутентичную атмосферу для посетителей. Также будет доступно меню питания, разработанное для олимпийских и паралимпийских спортсменов в Пекине 2022 года.

По словам Ли, в будущем эти объекты будут не только проводить соревнования по зимним видам спорта, но и станут базовым лагерем для занятий альпинизмом, пешим туризмом и кемпингом. Открытие площадок для публики свидетельствует о неизменной приверженности Пекина 2022 обеспечению прочного наследия игр. Национальный центр водных видов спорта, более известный как «Ледяной куб» на Играх 2022 года в Пекине, уже открылся для публики.