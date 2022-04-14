Пекин, 14 апреля, 2022, 03:30 — ИА Регнум. Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине 2022 года вызвали волну ажиотажа в сфере зимних видов спорта в Китае, что привело к быстрому увеличению выручки от продаж в смежных секторах, показали данные налоговых органов страны, передает агентство Синьхуа.

Цитата из видео «Талисман Пекина-2022» на olympics.com Талисман зимней Олимпиады-2022 в Пекине

Согласно налоговым данным, опубликованным Государственным налоговым управлением Китая, в марте выручка от продаж спортивной индустрии в районе Чунли города Чжанцзякоу провинции Хэбэй и Пекинском районе Яньцин, где проходили Зимние Олимпийские игры 2022 года, выросла на 65% и 62,6% в годовом исчислении соответственно.

Согласно свежим данным, в первом квартале совокупный доход от продаж спортивной индустрии в двух областях продемонстрировал быстрый ежегодный рост на 35,2% и 68,9%. Энтузиазм вокруг зимних видов спорта также способствовал развитию местного сектора размещения и общественного питания и росту потребления сопутствующих спортивных товаров.

В секторах размещения и общественного питания в Чунли и Яньцине выручка от продаж за первые три месяца выросла на 350% и 55,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка от продаж сопутствующих спортивных товаров и оборудования в этих двух областях увеличилась на 61,6% и 47,3% в годовом исчислении соответственно.