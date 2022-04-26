Москва, 26 апреля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Российская фигуристка Камила Валиева вывела фигурное катание на высоту настоящего искусства, заявил 26 апреля президент России Владимир Путин на церемонии награждения олимпийских чемпионов.

Ttckcv21 Камила Валиева

По словам главы государства, Валиева вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, его пластику, красоту, мощь и нежность, своим трудом вывела спорт на высоту настоящего искусства.

«Такого совершенства невозможно добиться нечестно, с помощью каких-то дополнительных средств, манипуляций. Да в фигурном катании все эти дополнительные средства и не нужны, мы с вами это хорошо понимаем и знаем», — сказал Путин.

Напомним, на Олимпийских играх 2022 года в Пекине Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире. После этого стало известно, что её допинг-тест, сданный в декабре 2021 года, дал положительный результат в микродозе. Спортсменку допустили к участию в личном турнире, в котором она заняла четвёртое место.