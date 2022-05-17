Москва, 17 мая, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Федерация хоккея России (ФХР) дала удовлетворительную оценку работе главного тренера сборной России Алексея Жамнова. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Alexey Chernyadyev Сборная России по хоккею

Отмечается, что Жамнов получил удовлетворительную оценку за выступление команды на Олимпийских играх в Пекине. Такую же оценку получил и главный тренер женской сборной России Евгений Бобарико.

Заседание тренерского штаба ФХР прошло 16 мая. По словам президента ФХР Владислава Третьяка, обсуждались как положительные стороны, так и ошибки и недочёты, не позволившие сборным выполнить задачу на Олимпиаде. Перед мужской сборной стояла задача выиграть турнир, перед женской — попасть в число медалистов.

Напомним, на Олимпиаде в Пекине российские хоккеисты стали серебряными призёрами, проиграв в финале сборной Финляндии со счётом 1:2. Женская сборная уступила в четвертьфинале швейцаркам со счётом 2:4.