Пекин, 24 марта, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Площадь в Олимпийской деревне Пекина будет передана в торговый парк, который вновь откроется в конце сентября этого года, сообщает 23 марта агентство Синьхуа.

Цитата из видео «Талисман Пекина-2022» на olympics.com Талисман зимней Олимпиады — 2022 в Пекине

Как сообщила компания Beijing Investment Group Co., Ltd., тематический спортивный опыт, спортивный досуг и спортивные услуги, а также торговый парк призваны стать новой вехой потребления спортивной культуры, направленной на то, чтобы привлечь молодежь элементами моды.

В парке уже обосновался клуб конькобежцев All Star, в то время как более 200 брендов проявили свой интерес в участии в нем.