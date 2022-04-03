Тюмень, 3 апреля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Тюменские тренеры, воспитавшие победителей Зимних Олимпийских игр в Пекине, получили денежные премии. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора Тюменской области Чемпионы Зимних Олимпийских игр в Пекине с тренерами и губернатором Тюменской области Александром Моором (в центре)

Вознаграждение тренеров за первое место спортсмена — три миллиона рублей, за второе место — 2,5 миллиона рублей и за третье — два миллиона рублей.

Тюменские лыжники и биатлонисты завоевали на Зимних Олимпийских играх в Пекине шесть олимпийских медалей, в том числе две золотые. Денежные вознаграждения получили их тренеры Андрей Иванов, Валентин Литвинцев, Андрей Якимушкин и Михаил Кугаевский.

«Олимпийские успехи тюменцев стали закономерным результатом их многолетнего труда, а также эффективной работы тренеров и всей региональной спортивной школы. Мы доказали, что можем готовить олимпийцев самого высокого уровня», — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Кроме того, глава региона объявил о решении наградить президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе знаком отличия «За заслуги перед Тюменской областью».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области по решению правительства региона обладатели золотых олимпийских медалей получают выплату 10 млн рублей, серебряные призёры — 8 млн рублей, бронзовые — 5 млн рублей. Победителями и призёрами олимпиады в Пекине стали тюменские лыжники Александр Якимушкин (серебро), Александр Большунов (золото), Денис Спицов (золото и серебро), Татьяна Сорина (золото), а также биатлонист Александр Логинов (две бронзы).