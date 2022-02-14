Взрыв в пассажирском автобусе в Воронеже 12.08.2021
Взрыв автобуса в Воронеже: СК требует ареста украинского радикала Краснова
Следственные органы требуют заочного ареста основателя украинской неонацистской группировки Егора Краснова, соответствующее ходатайство направлено в Басманный суд Москвы. Об этом стало известно 14 февраля. «Следователи направили в суд ходатайство о заочном аресте основателя «МКУ» (организация...
14 февраля 2022
В «украинской» версии взрыва автобуса в Воронеже появились подробности
Новые подробности версии взрыва автобуса в Воронеже в августе 2021 года появились в СМИ. По некоторым данным, преступление могла совершить женщина, жительница Украины, ранее проходившая подготовку в запрещённой террористической организации на территории Сирии. «Московский комсомолец» со ссылкой на...
9 февраля 2022
Украинская диверсия? Названа новая версия взрыва в автобусе в Воронеже
Взрыв в пассажирском автобусе в августе 2021 года могли подготовить и осуществить диверсанты — выходцы с Украины. Об этом 26 января сообщил «Московский комсомолец». Подозреваемые, утверждает издание со ссылкой на собственный источник, установлены — они въехали на территорию РФ и уже покинули страну...
26 января 2022
Взрыв в автобусе в Воронеже получил новую версию
Конфликт на личной почве рассматривается в качестве возможной версии взрыва в автобусе в Воронеже летом 2021 года, в результате которого погибли два человека, 24 получили ранения. О новой версии происшествия, которая появилась у следователей, сообщил телеграм-канал Baza. По его данным...
10 января 2022
Названа новая версия взрыва в автобусе в Воронеже
Новая причина взрыва автобуса в Воронеже, произошедшего 12 августа, названа неофициальными источниками. «Источники рассказал, что специалисты-взрывотехники пришли к однозначному вывод о том, что в автобусе в Воронеже сработало самодельное взрывное устройство, мощностью 300−400 гр в тротиловом...
3 сентября 2021
Один пострадавший при взрыве автобуса в Воронеже остаётся в реанимации
Один из пострадавших в результате взрыва в автобусе в Воронеже 12 августа выписан из Воронежской областной клинической больницы №1, об этом 26 августа сообщил в соцсетях глава региона Александр Гусев. «Снижается число тех, кто после взрыва в воронежской маршрутке лечится в больнице. Еще одного...
26 августа 2021
Воронежский губернатор выделил матпомощь пострадавшим при взрыве в автобусе
Распоряжение о выплате материальной помощи пострадавшим от взрыва маршрутного автобуса в Воронеже 12 августа подписал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Об этом он сообщил в соцсетях 25 августа. «Подписал распоряжение о материальной помощи пострадавшим от взрыва маршрутки в Воронеже 12...
25 августа 2021
В Воронеже выписали семерых пострадавших при взрыве в маршрутке
Сразу семеро пострадавших в результате взрыва в маршрутном автобусе в Воронеже выписаны из областной больницы №1, все они проходили лечение в отделении сурдологии. Об этом в телеграм-канале 25 августа сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. «К утру сегодняшнего дня в ВОКБ №1...
25 августа 2021
В воронежских больницах остаются 20 пострадавших при взрыве автобуса
В воронежских больницах на лечении остаются 20 пострадавших в результате взрыва автобуса 12 августа, данные на утро 23 августа опубликовал в телеграм-канале губернатор Александр Гусев. «В ВОКБ №1 лечатся 12 человек. Один из них по-прежнему в реанимации в тяжелом состоянии. Восемь пациентов — в...
23 августа 2021
В Воронеже госпитализирован ещё один пострадавший при взрыве в автобусе
Один из пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже был госпитализирован 18 августа, спустя неделю после происшествия. Об этом 19 августа в телеграм-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. «К утру 19 августа в больницах Воронежа прибавилось пострадавших от взрыва маршрутки...
19 августа 2021
Один пострадавший при взрыве в автобусе в Воронеже остаётся в реанимации
Один человек остаётся в тяжёлом состоянии в реанимации после взрыва в маршрутном автобусе в Воронеже 12 августа. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев. На утро 18 августа в больницах остаются 18 пострадавших. Десять пациентов проходят лечение в областной...
18 августа 2021
Одного из пострадавших при взрыве в Воронеже перевели из реанимации
Одного из тяжело пострадавших при взрыве в маршрутном автобусе в Воронеже перевели из реанимации, об этом сообщил 17 августа губернатор Воронежской области Александр Гусев в своём телеграм-канале. «Хорошая новость. Одного тяжелого пострадавшего при взрыве маршрутки перевели из реанимации в...
17 августа 2021
В Воронеже выписан один из пострадавших при взрыве в маршрутке
Один из пострадавших в результате взрыва в маршрутке, произошедшем вечером 12 августа в Воронеже, выписан из больницы, об этом в телеграм-канале сообщил 16 августа губернатор Воронежской области Александр Гусев. «Из больницы выписали одного из пострадавших при взрыве маршрутки. Он в...
16 августа 2021
Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже увеличилось до 24
В Воронеже число пострадавших от взрыва в автобусе выросло до 24 человек. Об этом 14 августа сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв пассажирского автобуса в Воронеже — все новости» «Число пострадавших от взрыва в маршрутке...
14 августа 2021
Воронежцев, помогавших жертвам взрыва в автобусе, обещают наградить
Правительство Воронежской области разыскивает контакты людей, которые оказывали помощь пострадавшим при взрыве в автобусе, который произошёл 12 августа на улице Кольцовской, сообщает ИА REGNUM. «Обращаюсь к СМИ и интернет-сообществу за помощью. Вчера в ряде сюжетов был показан Игорь Пахачев (в...
13 августа 2021
Число пострадавших при взрыве в Воронеже возросло до 22
В Воронеже число пострадавших от взрыва в маршрутке выросло до 22 человек, из которых двое скончались. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства. Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв пассажирского автобуса в Воронеже — все новости» 13 августа за медпомощью...
13 августа 2021
Семьи погибших после взрыва в Воронеже получат по миллиону рублей
В Воронеже родные погибших после взрыва в автобусе получат получат компенсации в размере миллиона рублей. Как сообщает ИА REGNUM, такое решение принял губернатор Александр Гусев. Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв пассажирского автобуса в Воронеже — все новости» Тем, кто получил...
13 августа 2021
Главврач Воронежской БСМП рассказал о состоянии пострадавших при взрыве
Главный врач Воронежской БСМП № 1 Игорь Банин рассказал о состоянии пострадавших после взрыва маршрутного автобуса, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв пассажирского автобуса в Воронеже — все новости» Вечером 12 августа в...
13 августа 2021
Расследованием взрыва в Воронеже занимаются НАК, ФСБ и СК
В Воронеже при координации оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) продолжается установление всех обстоятельств взрыва автобуса, а также поиск лиц, причастных к произошедшему. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства. Следите за развитием...
13 августа 2021
Воронежский губернатор возложил цветы на месте взрыва в автобусе
Губернатор Воронежской области Александр Гусев 13 августа приехал на место трагедии и возложил цветы, чтобы почтить память погибших после взрыва в автобусе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства. «Посчитал своим гражданским долгом приехать на место трагедии и почтить...
13 августа 2021