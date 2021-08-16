Воронеж, 16 августа, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Один из пострадавших в результате взрыва в маршрутке, произошедшем вечером 12 августа в Воронеже, выписан из больницы, об этом в телеграм-канале сообщил 16 августа губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Пресс-служба правительства Воронежской области Воронеж. Александр Гусев на месте взрыва в автобусе

«Из больницы выписали одного из пострадавших при взрыве маршрутки. Он в удовлетворительном состоянии», — уточнил Гусев.

По данным на 08:00 16 августа, в реанимации областной клинической больницы №1 остаются три человека. 15 пострадавших находятся в БСМП №1 — 11 человек в состоянии средней тяжести, еще четверо в удовлетворительном состоянии.

Как передавало ИА REGNUM, пассажирский автобус ПАЗ взорвался в Воронеже 12 августа 2021 года. 15 августа стало известно, что число пострадавших при взрыве выросло до 24 человек, ещё два человека скончались.