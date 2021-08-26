Воронеж, 26 августа, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Один из пострадавших в результате взрыва в автобусе в Воронеже 12 августа выписан из Воронежской областной клинической больницы №1, об этом 26 августа сообщил в соцсетях глава региона Александр Гусев.

Пресс-служба правительства Воронежской области Воронеж. Александр Гусев на месте взрыва в автобусе

«Снижается число тех, кто после взрыва в воронежской маршрутке лечится в больнице. Еще одного пострадавшего выписали из отделения сурдологии ВОКБ №1», — написал губернатор.

В больнице остаются 12 человек, пострадавших при взрыве, в том числе один по-прежнему в тяжёлом состоянии находится в реанимации, состояние девяти пациентов — средней тяжести. Двое находятся в удовлетворительном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в маршрутном автобусе прогремел на остановке в центре города 12 августа. Погибли два человека, ранения получили 24 воронежца. Накануне, 25 августа, глава региона подписал распоряжение о выплате материальной помощи семьям погибших и пострадавшим.