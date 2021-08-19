Воронеж, 19 августа, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Один из пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже был госпитализирован 18 августа, спустя неделю после происшествия. Об этом 19 августа в телеграм-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Пресс-служба правительства Воронежской области Воронеж. Александр Гусев на месте взрыва в автобусе

«К утру 19 августа в больницах Воронежа прибавилось пострадавших от взрыва маршрутки. Вчера один из воронежцев, получавших лечение амбулаторно в поликлинике, был госпитализирован в отделение сурдологии первой областной больницы», — написал Гусев.

В Воронежской областной клинической больнице №1 на лечении находятся 11 человек, в том числе один пострадавший — в реанимации в тяжелом состоянии. Восемь — в состоянии средней тяжести, двое в удовлетворительном состоянии. Ещё восемь человек находятся в БСМП №1, шесть из них в состоянии средней тяжести, двое в удовлетворительном состоянии. Амбулаторно лечатся пять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва в маршрутном автобусе ПАЗ, произошедшего вечером 12 августа в центре Воронежа, пострадали 24 человек, ещё двое погибли.