Воронеж, 25 августа, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Распоряжение о выплате материальной помощи пострадавшим от взрыва маршрутного автобуса в Воронеже 12 августа подписал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Об этом он сообщил в соцсетях 25 августа.

Пресс-служба правительства Воронежской области Воронеж. Александр Гусев на месте взрыва в автобусе

«Подписал распоряжение о материальной помощи пострадавшим от взрыва маршрутки в Воронеже 12 августа — за счет резервного фонда облправительства», — написал глава региона.

Семьям двоих погибших в результате взрыва будет выплачено по одному миллиону рублей. Трое пострадавших, получивших тяжёлые ранения, получат по 500 тыс. рублей. По 100 тыс. рублей будет выплачено 12 воронежцам, получившим травмы средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в маршрутном автобуса произошёл вечером 12 августа. В результате погибли два человека, травмы получили 24 пассажира. СКР возбудил уголовное дело. Официально причина взрыва пока не названа.