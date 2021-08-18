Воронеж, 18 августа, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Один человек остаётся в тяжёлом состоянии в реанимации после взрыва в маршрутном автобусе в Воронеже 12 августа. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Пресс-служба правительства Воронежской области Воронеж. Александр Гусев на месте взрыва в автобусе

На утро 18 августа в больницах остаются 18 пострадавших. Десять пациентов проходят лечение в областной клинической больнице №1.

«Один человек продолжает находиться в реанимации в тяжелом состоянии. Двое пациентов — в состоянии средней тяжести (ранее они находились в реанимации). Также вчера семерых пострадавших перевели из БСМП №1 в отделение сурдологии ВОКБ №1, из них шестеро в состоянии средней тяжести, один в удовлетворительном состоянии», — уточнил Гусев.

В БСМП №1 находятся восемь пострадавших: семеро в состоянии средней тяжести, один в удовлетворительном состоянии. Ещё шесть человек лечатся амбулаторно.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа вечером в центре Воронежа взорвался автобус ПАЗ маршрута №10а. Пострадали 24 человека, ещё двое скончались. Возбуждено уголовное дело, отрабатываются все версии случившегося.