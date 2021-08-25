Воронеж, 25 августа, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Сразу семеро пострадавших в результате взрыва в маршрутном автобусе в Воронеже выписаны из областной больницы №1, все они проходили лечение в отделении сурдологии. Об этом в телеграм-канале 25 августа сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Пресс-служба правительства Воронежской области Воронеж. Александр Гусев на месте взрыва в автобусе

«К утру сегодняшнего дня в ВОКБ №1 остаются 13 человек. Один из них по-прежнему в реанимации в тяжелом состоянии. 10 пациентов в состоянии средней тяжести, двое — в удовлетворительном состоянии», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в маршрутном автобусе произошёл в центре Воронежа вечером 12 августа. Погибли два человека. 24 получили травмы. Официально причина взрыва до сих пор не названа.