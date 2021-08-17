Воронеж, 17 августа, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Одного из тяжело пострадавших при взрыве в маршрутном автобусе в Воронеже перевели из реанимации, об этом сообщил 17 августа губернатор Воронежской области Александр Гусев в своём телеграм-канале.

Пресс-служба правительства Воронежской области Воронеж. Александр Гусев на месте взрыва в автобусе

«Хорошая новость. Одного тяжелого пострадавшего при взрыве маршрутки перевели из реанимации в отделение», — написал Гусев.

Он пояснил, что пострадавшего перевели в отделение торакальной хирургии. Всего к 08:00 17 августа в больницах города остаются 18 пострадавших при взрыве. 15 пациентов находятся в БСМП №1, из них 11 в состоянии средней тяжести, четверо в удовлетворительном состоянии. Трое пострадавших проходят лечение в областной больнице №1, двое из них остаются в реанимации.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский автобус ПАЗ взорвался в Воронеже 12 августа. Пострадали 24 человека, ещё двое скончались. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.