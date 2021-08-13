Воронеж, 13 августа, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Губернатор Воронежской области Александр Гусев 13 августа приехал на место трагедии и возложил цветы, чтобы почтить память погибших после взрыва в автобусе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Пресс-служба правительства Воронежской области Воронеж. Александр Гусев на месте взрыва в автобусе

«Посчитал своим гражданским долгом приехать на место трагедии и почтить память погибших, возложив цветы. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к нормальной жизни», — прокомментировал Гусев.

Воронежцы несут цветы к месту взрыва — на автобусную остановку на улице Кольцовской. Как уже сообщало ИА REGNUM, пострадали 19 человек. Две женщины скончались в больнице от полученных при взрыве травм.