Воронеж, 23 августа, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В воронежских больницах на лечении остаются 20 пострадавших в результате взрыва автобуса 12 августа, данные на утро 23 августа опубликовал в телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

Пресс-служба правительства Воронежской области Воронеж. Александр Гусев на месте взрыва в автобусе

«В ВОКБ №1 лечатся 12 человек. Один из них по-прежнему в реанимации в тяжелом состоянии. Восемь пациентов — в состоянии средней тяжести, трое — в удовлетворительном. Восемь человек находятся в БСМП №1, пятеро из которых в состоянии средней тяжести, трое — в удовлетворительном состоянии», — уточнил губернатор.

Также амбулаторное лечение продолжают ещё четыре пострадавших, они находятся я под постоянным контролем врачей из поликлиник.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва в маршрутном автобусе ПАЗ, произошедшего вечером 12 августа в центре Воронежа, пострадали 24 человек, ещё двое погибли.