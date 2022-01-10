Воронеж, 10 января, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Конфликт на личной почве рассматривается в качестве возможной версии взрыва в автобусе в Воронеже летом 2021 года, в результате которого погибли два человека, 24 получили ранения.

Пресс-служба правительства Воронежской области Воронеж. Александр Гусев на месте взрыва в автобусе

О новой версии происшествия, которая появилась у следователей, сообщил телеграм-канал Baza. По его данным, правоохранители расспрашивали потерпевших о возможных конфликтах на работе по месту учебы, в личных отношениях, семейных проблемах.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в автобусе маршрута №10а произошёл в центре Воронежа на остановке на улице Кольцовской вечером 12 августа. В результате погибли две женщины, 24 человека получили ранения.

Следствием не называло официальные версии произошедшего, однако в СМИ обсуждалось несколько неофициальных версий — в их числе, например, техническая неисправность, перевозимый пассажиром газовый баллон и конкурентная борьба между перевозчиками. В сентябре появилась информация о том, что в автобусе могло сработать самодельное взрывное устройство.