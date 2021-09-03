Воронеж, 3 сентября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Новая причина взрыва автобуса в Воронеже, произошедшего 12 августа, названа неофициальными источниками.

Пресс-служба правительства Воронежской области Воронеж. Александр Гусев на месте взрыва в автобусе

«Источники рассказал, что специалисты-взрывотехники пришли к однозначному вывод о том, что в автобусе в Воронеже сработало самодельное взрывное устройство, мощностью 300−400 гр в тротиловом эквиваленте без поражающих элементов. Первичные ОРМ не выявили конкретных подозреваемых. Причем, проведены они были с опозданием из-за нежелания признавать сам факт того, что в автобусе сработало СВУ», — такие данные опубликовал телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».

В СКР призвали журналистов дождаться окончательных выводов о возможных причинах взрыва, отметив, что расследование уголовного дела продолжается.

«На данный момент расследование уголовного дела продолжается. Экспертизы продолжаются. Всю официальную информацию Следственный комитет размещает на своём сайте», — прокомментировали в Следственном комитете изданию «Моё».

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в автобусе маршрута №10а произошёл в центре Воронежа на остановке на улице Кольцовской вечером 12 августа. Погибли две женщины, 24 человека получили ранения. Возбуждено уголовное дело.

Официальные версии произошедшего не назывались. В числе неофициальных, которые сообщали СМИ со ссылкой «на источник», — техническая неисправность, перевозимый пассажиром газовый баллон и даже конкурентная борьба между перевозчиками.