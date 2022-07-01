Стрельба на границе Киргизии и Таджикистана в апреле 2021
Власти обещают потратить 8,4 млрд рублей на энергобезопасность Киргизии
В 2022 году из бюджета Киргизии выделено 12,5 млрд сомов (около 8,4 млрд рублей) на обеспечение энергетической безопасности страны. Об этом заявил президент Садыр Жапаров, выступая на заседании парламента. По словам главы государства, это в 3,7 раза или на 9,1 млрд сомов (6,1 млрд рублей) больше...
1 июля 2022
Пьяные киргизстанцы высказали претензии пограничникам Таджикистана
На границе с Таджикистаном произошел очередной инцидент — восемь пьяных граждан Киргизии незаконно пересекли границу Таджикистана, чтобы лично высказать претензии таджикским военнослужащим. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности Киргизии. В ведомстве уточнили, что киргизстанцы на машине...
12 мая 2022
Жапаров заявил о намерении решить проблемы на киргизско-таджикской границе
— говорится в обращении. Глава государства выступил за мирное решение вопросов о границе. Он отметил, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон недавно также заявил намерении решать эту проблему мирным путём. Жапаров заявил, что у него хватит политической воли, чтобы разрешить спор по границе и...
28 апреля 2022
Обстановка на границе Киргизии с Таджикистаном относительно стабильная
», — приводит «Интерфакс» текст сообщения. Как сообщало ИА REGNUM, вечером 12 апреля киргизские пограничники сообщили о том, что на границе с Таджикистаном в местности Селкана Лейлекского района Баткенской области произошли две перестрелки. По данным Бишкека, с обеих сторон есть по одному раненому...
14 апреля 2022
Из приграничных сёл Киргизии эвакуировали более 600 человек
Более 600 человек эвакуировали власти Киргизии из приграничных с Таджикистаном районов, около которых произошёл конфликт. Об этом 13 апреля сообщило киргизское МЧС. По данным ведомства, всего из приграничных сёл Баткенской области эвакуированы 644 человека. В основном были вывезены женщины, дети и...
13 апреля 2022
На киргизско-таджикской границе в ходе конфликта пострадали два человека
Двое граждан Киргизии пострадали в результате конфликта на киргизско-таджикской границе между военнослужащими двух государств. Об этом сообщила 13 апреля пресс-служба минздрава Киргизии. Двое пострадавших в результате инцидента на киргизско-таджикской границе поступили 12 апреля в Лейлекский...
13 апреля 2022
Пограничники Киргизии заявили об активности силовиков Таджикистана
О напряжённой обстановке на границе с Таджикистаном сообщает 12 апреля Пограничная служба Киргизии. «Зафиксировано стягивание сил и средств таджикской стороной к месту инцидента», — сообщили в киргизском ведомстве. Речь идёт об обстреле населённых пунктов Киргизии, который, по данным пограничников...
12 апреля 2022
Пограничный конфликт Киргизии и Таджикистана и интересы России в Туркестане
Противостояние Киргизии и Таджикистана вокруг спорных участков границы приобретает все более жёсткий и бескомпромиссный характер. Боестолкновения, регулярно вспыхивающие на спорных территориях, рискуют перерасти в полномасштабный военный конфликт двух республик, угрожающий долгосрочными негативными...
1 апреля 2022
Таджикистан и Киргизия проведут встречу по вопросу госграницы
Очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Таджикистана и Киргизии по делимитации и демаркации госграницы состоится с 10 по 15 февраля на киргизской территории. Об этом сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на правительство Киргизии. Издание сообщает, что с 1 мая 2021...
7 февраля 2022
В Таджикистане призвали студентов не ездить в Киргизию
Министр образования и науки Таджикистана Мухаммадюсуф Имомзода призвал таджикских студентов, обучающихся в Киргизии, воздержаться от поездок в эту страну до нормализации отношений. «На сегодняшний день безопасность граждан Таджикистана в Киргизии не обеспечена. Никто не может гарантировать их...
3 февраля 2022
Власти Киргизии призвали Таджикистан мирно решать споры по границе
Только межправительственная киргизско-таджикская комиссия может поставить точку в затянувшемся территориальном споре между Киргизией и Таджикистаном. Об этом заявил полномочный представитель президента Киргизии в Баткенской области Абдикарим Алимбаев, обращаясь к властям Таджикистана. «Наша задача...
1 февраля 2022
Конфликт на границе с Таджикистаном: эвакуировано 24 тысячи киргизстанцев
Из-за вооруженного конфликта, произошедшего на киргизско-таджикской границе, эвакуированы уже 24 237 жителя приграничных районов Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС сегодня, 28 января. Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба на границе Киргизии и Таджикистана — все новости»...
28 января 2022
Стрельба на границе Киргизии и Таджикистана — что происходит?
Очередной кровопролитный конфликт вспыхнул 27 января на границе между Киргизией и Таджикистаном. Боестолкновения между киргизскими и таджикскими силовиками охватили несколько сел, расположенных на спорной территории. ИА REGNUM собрало факты и оценки случившегося. Следите за развитием событий в...
28 января 2022
На таджикско-киргизской границе идёт перестрелка
В настоящее время в селе Сомониён близ города Исфара (Таджикистан) на таджикско-киргизской границе идёт перестрелка между пограничниками двух стран, сообщает «Азия-Плюс». "В настоящий момент перестрелка продолжается. Сначала киргизские военные начали стрелять, а в ответ таджикские военные открыли...
27 января 2022
ООН подарила Киргизии сборные дома стоимостью более 5,4 млн рублей
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев передало национальному обществу Красного полумесяца Киргизии 48 сборных жилых домов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили в пресс-службе местного представительства Организации объединённых наций. Стоимость гуманитарной...
29 декабря 2021
На границе Киргизии и Таджикистана появились совместные патрули
Пограничники Киргизии и Таджикистана договорились о совместном патрулировании границы на участке, где 1 декабря произошла стрельба. Об этом сообщили в пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Киргизии. Отмечается, что о введении совместных патрулей стороны договорились...
2 декабря 2021
Пограничники Киргизии заявили о стрельбе со стороны Таджикистана
На границе Киргизии и Таджикистана вечером 1 декабря прогремели выстрелы, сообщает АКИпресс. По данным киргизской погранслужбы, стреляли с таджикской стороны — с территории Дахма Баткенской области Киргизии. Семь-восемь выстрелов, предположительно, из охотничьего ружья было произведено вблизи...
1 декабря 2021
Эксперт: Перевооружение Таджикистана провоцирует конфликт с Киргизией
Масштабное участие России в перевооружении армии Таджикистана может спровоцировать рост напряженности в регионе. Об этом 2 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко. «Сейчас идет процесс перевооружения армии Таджикистана. На...
2 ноября 2021
Часть предпринимателей Баткенской области Киргизии освободят от налогов
Предприниматели, пострадавшие в результате киргизско-таджикского конфликта в конце апреля 2021 года в Баткенской области будут освобождены от уплаты налогов. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба правительства Киргизии. Вооруженные столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками...
8 октября 2021
Киргизские СМИ: Таджикистан поссорился с Россией
Отношения между Россией и Таджикистана за последние месяцы ухудшились, — утверждает киргизский сайт bayandama.org. По мнению издания, «черная кошка» между странами пробежала из-за расхождения в подходах к проблеме Афганистана и его нового руководства. Узбекистан, «Россия и Казахстан вели переговоры...
27 сентября 2021