Исфара, Таджикистан, 27 января, 2022, 17:46 — ИА Регнум. В настоящее время в селе Сомониён близ города Исфара (Таджикистан) на таджикско-киргизской границе идёт перестрелка между пограничниками двух стран, сообщает «Азия-Плюс».

Gps.gov.kg Пограничники Киргизии

"В настоящий момент перестрелка продолжается. Сначала киргизские военные начали стрелять, а в ответ таджикские военные открыли огонь, и началась перестрелка. Раненые есть, но точное количество неизвестно», — сообщил «Азия-Плюс» житель села.

Сообщается, что конфликт возник из-за того, что киргизские граждане закидали камнями автомобили граждан Таджикистана на территории села Сомониён. «В данный момент дорога Исфара — Ош перекрыта», — сообщает издание.