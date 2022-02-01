Бишкек, 1 февраля, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Только межправительственная киргизско-таджикская комиссия может поставить точку в затянувшемся территориальном споре между Киргизией и Таджикистаном. Об этом заявил полномочный представитель президента Киргизии в Баткенской области Абдикарим Алимбаев, обращаясь к властям Таджикистана.

Иван Шилов ИА REGNUM В Киргизии

«Наша задача как руководителей Баткенской и Согдийской областей двух республик не допускать конфликтных ситуаций и их эскалации на границе, а также прилагать усилия для развития экономики приграничных территорий», — подчеркнул он.

Высокопоставленный чиновник отметил, что споры вокруг определения линии границы невозможно решить военными действиями.

«Я призываю таджикскую сторону воздерживаться от заявлений, нагнетающих обстановку в приграничье, до тех пор, пока киргизско-таджикская государственная граница не будет оформлена в правовом отношении», — резюмировал киргизский губернатор.

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ИА REGNUM напоминает, что в ночь с 27 на 28 января 2022 года на киргизско-таджикской границе разгорелся конфликт из-за перекрытия таджикскими пограничниками дороги в Баткенской области Киргизии.

Таджикские военнослужащие обстреляли киргизских пограничников, прибывших на место для выяснения обстоятельств произошедшего. Военные Таджикистана применили не только лёгкое стрелковое оружие, но также гранатомёты и даже миномёты.

28 января власти Киргизии и Таджикистана договорились о полном прекращении огня, отводе стянутых к границе военных и бронетехники, а также о совместном патрулировании приграничных районов.

В результате приграничного конфликта огнестрельные ранения получили 11 киргизских пограничников и один мирный житель. Также оказались повреждены несколько жилых домов, здание войсковой части и высоковольтная линия электропередач. Из зоны боевых действий были эвакуированы более 24 тысяч киргизстанцев.

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