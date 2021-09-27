Бишкек, 27 сентября, 2021, 19:42 — ИА Регнум. Отношения между Россией и Таджикистана за последние месяцы ухудшились, — утверждает киргизский сайт bayandama.org.

Kremlin.ru Владимир Путин, Эмомали Рахмон

По мнению издания, «черная кошка» между странами пробежала из-за расхождения в подходах к проблеме Афганистана и его нового руководства.

Узбекистан, «Россия и Казахстан вели переговоры с талибами. Позиция [президента Таджикистана Эмомали] Рахмона противоположна на 180 градусов, таджики в Афганистане выступают против талибов (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ). Вот почему Рахмон — единственный президент в нашем регионе, который отказывается вступать в какой-либо диалог с талибами и признавать их».

Поведение президента Таджикистана издание объясняет следующим образом: «Таджики составляют 46 процентов (на самом деле — около 33% — прим ИА REGNUM) населения Афганистана. Рахмон считает себя национальным лидером не только таджиков в Таджикистане, но и таджиков в Афганистане. Он защитник нации и защитник таджиков в Афганистане. Вот почему он больше поддерживает панджшерское сопротивление».

Киргизское СМИ отмечает, что ранее, «во время столкновения с таджикскими соседями из-за пограничных споров в конце апреля [Владимир] Путин, казалось, отвернулся от Киргизии и больше сосредоточился на Таджикистане…».

ИА REGNUM отмечает, что Таджикистан действительно пытается проводить независимую внешнюю политику в отношении нового руководства Афганистана. Эмомали Рахмон и его представители неоднократно высказывались с критикой в адрес пришедшего к власти движения Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Киргизия тяжело пережила кратковременный вооруженный конфликт на границе с Таджикистаном в мае 2021 года, отношения между странами остаются весьма натянутыми.