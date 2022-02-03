Душанбе, 3 февраля, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Министр образования и науки Таджикистана Мухаммадюсуф Имомзода призвал таджикских студентов, обучающихся в Киргизии, воздержаться от поездок в эту страну до нормализации отношений.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Таджикистан

«На сегодняшний день безопасность граждан Таджикистана в Киргизии не обеспечена. Никто не может гарантировать их безопасность. Они могут надавить (на студентов) под любым предлогом. Мы попросили студентов не ездить туда, мы поможем», — заявил министр, слова которого цитирует «Азия Плюс».

По его словам, в высших учебных заведениях Киргизии обучались более 2 тыс. таджикских студентов.

«После того, как Киргизия закрыла границу, студенты обратились к нам и мы приняли их по специальностям, которым они обучались в Киргизии. К нам обратились 464 студента, мы помогли им поступить в наши вузы», — отметил Имомзода.

Напомним, после прошлогодних приграничных конфликтов, начиная с 21 мая 2021 года, Киргизия в одностороннем порядке закрыла границу с Таджикистаном, и она остается до сих пор закрытой.