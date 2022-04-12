Бишкек, 12 апреля, 2022, 22:47 — ИА Регнум. О напряжённой обстановке на границе с Таджикистаном сообщает 12 апреля Пограничная служба Киргизии.

Gps.gov.kg Пограничники Киргизии

«Зафиксировано стягивание сил и средств таджикской стороной к месту инцидента», — сообщили в киргизском ведомстве. Речь идёт об обстреле населённых пунктов Киргизии, который, по данным пограничников, устроили таджики в местности Радар-1 (Баткенская область).

Киргизское ведомство добавило, что на месте событий находится секретарь Совета безопасности республики Марат Иманкулов.

Напомним, вечером 12 апреля киргизские пограничники сообщили о том, что на границе с Таджикистаном в местности Селкана Лейлекского района Баткенской области произошли две перестрелки. С обеих сторон есть по одному раненому, по данным Бишкека.