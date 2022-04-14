Бишкек, 14 апреля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Ситуация на киргизско-таджикской границе остаётся относительно стабильной. Такое заявление сделали 14 апреля в погранслужбе Госкомитета национальной безопасности Киргизии.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

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«По состоянию на 08:30 (05:30 мск) обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы характеризуется как относительно стабильная», — приводит «Интерфакс» текст сообщения.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 12 апреля киргизские пограничники сообщили о том, что на границе с Таджикистаном в местности Селкана Лейлекского района Баткенской области произошли две перестрелки. По данным Бишкека, с обеих сторон есть по одному раненому.

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Конфликт между военнослужащими Киргизии и Таджикистана произошёл после того, как таджикские военные проникли на киргизскую территорию в районе села Селкана. Перестрелка между сторонами длилась около 30 минут. Кроме того, Киргизия заявила о миномётном обстреле со стороны Таджикистана в районе села Достук в Баткенской области. Из приграничных с Таджикистаном районов было эвакуировано более 600 человек.