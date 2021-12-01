Бишкек, 1 декабря, 2021, 22:08 — ИА Регнум. На границе Киргизии и Таджикистана вечером 1 декабря прогремели выстрелы, сообщает АКИпресс.

Gps.gov.kg Пограничники Киргизии

По данным киргизской погранслужбы, стреляли с таджикской стороны — с территории Дахма Баткенской области Киргизии. Семь-восемь выстрелов, предположительно, из охотничьего ружья было произведено вблизи условной линии границы со стороны Таджикистана.

Руководители застав обеих республик прибыли на место ЧП. Начальники погранзастав договорились о проведении мероприятий по поиску причастных к стрельбе людей.