Часть предпринимателей Баткенской области Киргизии освободят от налогов
Баткен, Киргизия, 8 октября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Предприниматели, пострадавшие в результате киргизско-таджикского конфликта в конце апреля 2021 года в Баткенской области будут освобождены от уплаты налогов. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба правительства Киргизии. Вооруженные столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками, происходившие в период с 28−30 апреля 2021 года, признаны чрезвычайным обстоятельством, подпадающими под определение «обстоятельства непреодолимой силы».Предприниматели, включенные в список пострадавших от конфликта (за исключением горно-перерабатывающих, горнодобывающих и выпускающих подакцизные товары предприятий, а также субъектов, реализующих нефтепродукты) освбождаются от следующих налогов:
- подоходный налог;
- налог на прибыль;
- налог на добавленную стоимость (за исключением налога на добавленную стоимость на импорт);
- налог с продаж;
- налог на основе обязательного патента;
- налог на основе добровольного патента;
- единый налог.
Освобождение будет действовать с 1 апреля по 31 декабря 2021 года.
Также местным муниципалитетам рекомендовано освободить упомянутых выше предпринимателей от уплаты земельного налога и налога на имущество.
ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2021 года власти Киргизии заявили о намерении предоставить 76 пострадавшим бизнесменам займы в размере до 200 тысяч сомов (173 тысячи рублей) на льготных условиях. Деньги на поддержку бизнесменов предполагалось взять из предоставленного Китаем гранта.
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В конце апреля 2021 года на киргизско-таджикской границе произошел вооруженный конфликт между пограничниками двух стран. Поводом для него стала попытка таджикистанцев установить камеры видеонаблюдения на территории водозабора, расположенного в Баткенской области Киргизии. В результате конфликта погибли 36 и получили ранения более 200 киргизстанцев, в том числе несколько детей. Были разрушены и сожжены свыше 100 жилых домов и социальных объектов. Более 40 тысяч граждан Киргизии эвакуировали из зоны боевых действий.