Баткен, Киргизия, 8 октября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Предприниматели, пострадавшие в результате киргизско-таджикского конфликта в конце апреля 2021 года в Баткенской области будут освобождены от уплаты налогов. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба правительства Киргизии. Вооруженные столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками, происходившие в период с 28−30 апреля 2021 года, признаны чрезвычайным обстоятельством, подпадающими под определение «обстоятельства непреодолимой силы».Предприниматели, включенные в список пострадавших от конфликта (за исключением горно-перерабатывающих, горнодобывающих и выпускающих подакцизные товары предприятий, а также субъектов, реализующих нефтепродукты) освбождаются от следующих налогов:

Gov.kg В разрушенном доме. Киргизия

подоходный налог;

налог на прибыль;

налог на добавленную стоимость (за исключением налога на добавленную стоимость на импорт);

налог с продаж;

налог на основе обязательного патента;

налог на основе добровольного патента;

единый налог.

Освобождение будет действовать с 1 апреля по 31 декабря 2021 года.

Также местным муниципалитетам рекомендовано освободить упомянутых выше предпринимателей от уплаты земельного налога и налога на имущество.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2021 года власти Киргизии заявили о намерении предоставить 76 пострадавшим бизнесменам займы в размере до 200 тысяч сомов (173 тысячи рублей) на льготных условиях. Деньги на поддержку бизнесменов предполагалось взять из предоставленного Китаем гранта.

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