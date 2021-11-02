Москва, 2 ноября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Масштабное участие России в перевооружении армии Таджикистана может спровоцировать рост напряженности в регионе. Об этом 2 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко.

Mil.ru В Таджикистане

«Сейчас идет процесс перевооружения армии Таджикистана. На общую сумму в $305 млн. Появляется информация, что Россия якобы вкладывает в этот процесс $122 млн.», — заявил эксперт.

«Как к этому будут относиться в Киргизии? Сейчас таджикская армия чуть-чуть посильнее киргизской армии», — отметил эксперт.

«Если она будет перевооружаться, это может отразиться на состоянии дел на таджико-киргизской границе, и, соответственно, это может привести к росту напряженности в регионе, что никому, в т.ч. и России, не нужно», — подчеркнул Малашенко.