Бишкек, 12 мая, 2022, 16:21 — ИА Регнум. На границе с Таджикистаном произошел очередной инцидент — восемь пьяных граждан Киргизии незаконно пересекли границу Таджикистана, чтобы лично высказать претензии таджикским военнослужащим. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности Киргизии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

В ведомстве уточнили, что киргизстанцы на машине ночью смогли доехать до пограничного наряда Таджикистана и начали высказывать таджикским пограничникам недовольство по различным вопросам.

«Благодаря пограничникам Киргизии, которые несли службу на этом участке, соотечественников вернули на территорию своей страны и передали милиционерам», — отмечают в погранслужбе.

Впоследствии состоялась встреча помощников пограничных представителей Киргизии и Таджикистана, которые договорились не допускать возникновения подобных ситуаций и оперативно решать возникшие вопросы в случае изменения обстановки на совместно охраняемой границе.