Очередной кровопролитный конфликт вспыхнул 27 января на границе между Киргизией и Таджикистаном. Боестолкновения между киргизскими и таджикскими силовиками охватили несколько сел, расположенных на спорной территории. ИА REGNUM собрало факты и оценки случившегося.

Иван Шилов ИА REGNUM Конфликт на таджикско-киргизской границе

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Точной информации о том, почему в этот раз столкнулись сотни жителей приграничных территорий неизвестен. Киргизская и таджикская стороны обвиняют друг друга в случившемся. Конфликт вспыхнул на стыке Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана, на спорной приграничной территории, где киргизы и таджики живут фактически вперемешку. Сначала произошел инцидент с машиной — ее закидали камнями, затем группа местных жителей перекрыла стратегически важную трассу Баткен-Исфана. На месте событий встретились киргизские и таджикские пограничники, камни убрали, дорогу открыли. Однако что-то пошло не так — прозвучали выстрелы. Конфликт начал разрастаться, охватив несколько приграничных сел. Таджикская сторона помимо стрелкового оружия использовала минометы и гранатометы. Осколки повредили линию электропередач, от 6 до 10 киргизских сел остались без электричества, местные жители эвакуированы.

Обе стороны подтянули дополнительные силы и технику. Стрельба длилась весь вечер. Попытки провести переговоры дважды срывались. Лишь к 23:00 мск стороны достигли договоренности о полном прекращении огня и открытии автотрассы Баткен — Исфана.

Mvd.gov.kg Личный состав УВД Баткенской области Министерства внутренних дел Киргизии переведен на усиленный режим несения службы в связи с обострением ситуации на границе

Позиции сторон

Киргизия. Президент Садыр Жапаров призвал население не беспокоиться и высказал надежду на успех переговоров. Киргизская погранслужба заявила, что первыми открыли огонь таджикские силовики, добавив, что сами боестолкновения — результат провокации, устроенной Комитетом нацбезопасности Таджикистан».

Таджикистан. Президент Эмомали Рахмон ситуацию не комментировал. Таджикские силовики в анонимных беседах со СМИ заявили, что «расценивает действия пограничников Киргизии как акт агрессии на своей территории».

Жертвы и последствия конфликта на границе Киргизии и Таджикистана

Семь киргизстанцев находятся в больнице, четверо из них получили многочисленные переломы. По предварительным данным, в Киргизии из зоны боевых действий эвакуированы 1470 мирных жителей. Как минимум один дом сгорел.

Таджикские власти сообщили об одном раненом и двух убитых. Информации об эвакуации местных жителей в СМИ не публиковалось.

Это происходит впервые?

Нет. Граница между Киргизией и Таджикистаном уже неоднократно становилась зоной боевых действий с участием военных и местных жителей. Конфликты из-за воды и земли случались как минимум с 1970-х годов. Наиболее крупный произошел в апреле 2021 года, тогда в результате нескольких дней боев погибло 33 гражданина Киргизии и 16 таджикистанцев, более 250 человек получили ранения, было разрушено 232 здания (92% из них находились на территории Киргизии).

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Mvd.gov.kg На киргизско-таджикской границе

Основные причины регулярных конфликтов на границе

Можно выделить несколько причин регулярно вспыхивающих конфликтов:

незавершенный процесс делимитации границ;

растущее число жителей и, как следствие, усиливающийся дефицит воды и земли;

падение уровня жизни и образования;

слабая работа местных властей;

сильные позиции криминалитета — в регионе сильны позиции контрабандистов, проходит наркотрафик из Афганистана.

Подробнее причины конфликтов изложены в материале «Почему Киргизия и Таджикистан стреляют друг в друга?».

Имеют ли события на границе Киргизии и Таджикистана что-то общее с недавним кризисом в Казахстане?

Отчасти да. Застарелые конфликты и рост напряженности создают благоприятную почву для вспышек агрессии среди населения. Позже беспорядки могут быть использованы различными криминальными и политическими группировками для решения собственных задач — это произошло в Казахстане, это же — в Киргизии и Таджикистане. В регионе накопилось большое количество нерешенных проблем, что создает взрывоопасный фон. Подобное может повториться в любой момент.

Роль ОДКБ

Руководство ОДКБ оперативно отреагировало на конфликт. Генсек Организации Станислав Зась призвал стороны к немедленному прекращению огня, а также провел телефонные переговоры с секретарями Советов безопасности Таджикистана Насруллой Махмудзодой и Киргизии Маратом Иманкуловым. ОДКБ активно критиковали за пассивность и медленную реакцию во время предыдущего приграничного конфликта в апреле 2021 года.

Gov.by Станислав Зась

Оценки экспертов

Практически все эксперты сходятся в том, что в основе конфликта лежат накопленные и нерешенные за десятки лет проблемы.

«Все прошлые президенты Киргизии закрывали глаза на эту проблему — решить ее без потерь и ущерба для себя они не могли. В прошлом 2021 году ситуация сдвинулась с мертвой точки. Появилась надежда, что постепенно о подобных столкновениях можно будет забыть. На фоне готовности Бишкека идти на переговоры и поднимать такую непростую для региона тему — агрессивное поведение Таджикистана выглядит вызывающе и контрпродуктивно», — считает руководитель Института социально-политических исследований «Элчи», политолог Денис Бердаков.

В приграничных селах Торт-Кочо и Чыр-Добо «сложно провести даже временное размежевание, потому что на одной улице проживают граждане двух стран. Пока Киргизия и Таджикистан не решат вопросы по границам, ситуация будет временами обостряться. Поэтому нужно садиться за стол переговоров и вести их до конца, какими бы трудными они ни были, то есть решать нужно все только мирным путем», — рассказал «Спутнику» экс-заместитель председателя ГКНБ Артур Медетбеков. А пограничном конфликте могут быть «виноваты некие группировки или отдельные должностные лица, которые хотят отвлечь общественность от действительно важных вопросов… Мы конфликтуем вместо того, чтобы заниматься другими, насущными проблемами», — заявил «Спутнику» зампред Социал-демократической партии Таджикистана Шокирджон Хакимов.