Уголовные дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны
Правозащитник пытается оспорить признание блокады Ленинграда геноцидом
Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал апелляционную жалобу правозащитника Динара Идрисова, который пытается оспорить признание блокады Ленинграда геноцидом советского народа, сообщили 22 ноября в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга. «Жалоба, поданная гражданином —...
22 ноября 2022
Минск требует от Берлина документы по геноциду белорусов в годы войны
Белоруссия намерена добиваться от Германии предоставления документов по делу о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил белорусский генпрокурор Андрей Швед, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Белоруссии. «Мы направили поручения об оказании правовой помощи в...
9 ноября 2022
Немецкий нацизм как ударный отряд коллективного Запада
Истоки нацизма — вопрос, занимающий все страны, которые понесли серьезные потери во Второй мировой войне. В первую очередь — Россию и Китай. Но «коллективный Запад» взрастил Гитлера не для того, чтобы признавать и тем более осуждать последствия его авантюр. Нюрнберг со стороны Запада — лишь попытка...
2 ноября 2022
Историк Сенявская рассказала, как расчеловечивают образ советского солдата
сказала Сенявская. — Если мы говорим о геноциде советского народа, то здесь в представлении многих возникают какие-то картинки. Возможно, что это бараки Освенцима, или колокол Бухенвальда, жуткие фотографии казненных мирных жителей. Для меня таким символом геноцида является мирная и даже веселая...
1 ноября 2022
Историк Яковлев рассказал о причинах организованного геноцида жителей СССР
напомнил Яковлев. — Но далеко не всегда из этой посылки делаются выводы о судьбе жителей этого пространства. Оно мыслилось как место расселения немецких колонистов. А местное население оттуда должно было быть постепенно удалено. И Гитлер здесь не придумал ничего нового. Он исходил из примеров...
1 ноября 2022
Историк Кошкин призвал не забывать о масштабах геноцида советского народа
— сказал Кошкин. — Число погибших и сознательно убитых жителей Китайской Народной Республики — по различным данным, от 30 до 35 млн японцы убили в Китае. В основном это мирное население, которое нещадно истреблялось. 27 миллионов погибших советских людей. Опять-таки большая часть — это мирное...
1 ноября 2022
Сеть: «Торжество справедливости» — блокада Ленинграда признана геноцидом
Решение Санкт-Петербургского городского суда признать геноцидом блокаду Ленинграда оккупационными властями, войсками нацистской Германии и их пособниками в 1941–1944 годах во время Великой Отечественной войны, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение...
21 октября 2022
Суд в Петербурге признал геноцидом блокаду Ленинграда во время войны
Геноцидом признал 20 октября блокаду Ленинграда оккупационными властями, войсками нацистской Германии и их пособниками в 1941–1944 годах, во время Великой Отечественной войны, Санкт-Петербургский городской суд. «Признать блокаду Ленинграда оккупационными властями, войсками Германии и их пособниками...
20 октября 2022
Материальный ущерб от блокады Ленинграда составил более 35 трлн рублей
Материальный ущерб, причиненный Ленинграду в результате блокады города немецко-фашистскими войсками и их союзниками в годы Великой Отечественной войны, составляет более 35 триллионов 309 миллиардов рублей в ценах 2022 года. Об этом заявил 14 октября представитель прокуратуры Санкт-Петербурга на...
14 октября 2022
Ленобласть вслед за Петербургом подала в суд иск о геноциде в годы войны
Прокуратура Ленинградской области вслед за коллегами из Санкт-Петербурга обратились в суд с иском о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы...
12 сентября 2022
СК России собрал доказательства геноцида населения Ленобласти в годы войны
Работу по установлению фактических обстоятельств массового уничтожения немецким-фашистскими захватчиками и их пособниками мирных жителей и военнопленных продолжает в рамках расследования уголовного дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны Следственный комитет России. Об этом 12 сентября...
12 сентября 2022
В Гатчине пройдет Международный антинацистский форум
В Ленинградской области 20−22 ноября пройдёт Международный антинацистский форум. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября, об этом сообщила депутат Госдумы Ольга Занко («Единая Россия»). «Проведение такого форума важно не только для осмысления истории, но и для лучшего понимания сегодняшней...
8 сентября 2022
Признание блокады Ленинграда геноцидом важно для молодежи — эксперт
Признание блокады Ленинграда геноцидом важно для создания правильного эмоционально-идеологического стержня молодого поколения жителей России, считает доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций СЗИУ РАНХиГС, кандидат политических наук Ольга Дегтярева. По ее словам, искажение истории влечет за...
8 сентября 2022
Признать блокаду Ленинграда геноцидом будет несложно — мнение
Перспективы рассмотрения иска с требованием признать блокаду Ленинграда военным преступлением и геноцидом советского народа хорошие, считает глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Корреспонденту ИА REGNUM он пояснил: «Конечно...
8 сентября 2022
СКР собрал доказательную базу о нацистском геноциде в Ленинграде
Российский Следственный комитет собрал доказательную базу совершения нацистами геноцида в годы Великой Отечественной войны на территории Ленинграда. Об этом сообщает 8 сентября пресс-служба ведомства. Факты о массовом уничтожении мирных граждан немецкими захватчиками и их пособниками...
8 сентября 2022
Суд Петербурга рассмотрит иск о признании геноцидом блокады Ленинграда
Прокуратура Санкт-Петербурга обратилась в городской суд с иском о признании блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны преступлением против человечности, военным преступлением и геноцидом советского народа, сообщили 8 сентября в пресс-службе надзорного ведомства. В суд по поручению...
8 сентября 2022
Под Воронежем перезахоронили останки жертв концлагеря «Дулаг-191»
Останки более 700 мирных жителей и военнослужащих, погибших в годы оккупации в концентрационном лагере «Дулаг — 191», перезахоронили в Острогожске Воронежской области 2 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. В траурной церемонии приняли участие глава региона Александр Гусев, представители...
2 сентября 2022
ФСБ рассекретила материалы о преступлениях нацистов в Керчи
Материалы о преступлениях, совершённых нацистскими преступниками в годы Великой Отечественной войны в Керчи против мирных жителей и советских военнослужащих, рассекречены ФСБ. Об этом сообщили в УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю. «В преддверии памятных мероприятий, приуроченных к...
4 августа 2022
В деле о геноциде жителей Брянщины выявили украинских нацистов
Наравне с фашистско-немецкими захватчиками исполнителями чудовищных преступлений против советского народа в годы Великой Отечественной войны на территории Брянской области был и 615-й «Украинский батальон», заявили 28 июля в пресс-службе прокуратуры региона. Батальон был сформирован из числа...
28 июля 2022
Брянский суд признал геноцидом массовые убийства мирных жителей фашистами
Массовые убийства мирных жителей Брянской области нацистами в 1941-1943 признал геноцидом Брянский областной суд 28 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Видеотрансляция заседания проходила в социальных сетях. В суде нашло подтверждение, что в годы Великой Отечественной войны на территории...
28 июля 2022