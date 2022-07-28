Брянск, 28 июля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Наравне с фашистско-немецкими захватчиками исполнителями чудовищных преступлений против советского народа в годы Великой Отечественной войны на территории Брянской области был и 615-й «Украинский батальон», заявили 28 июля в пресс-службе прокуратуры региона.

Нацисты вешают советских партизан

Батальон был сформирован из числа коллаборационистов. Как отметили в надзорном ведомстве, члены подразделения нередко превосходили по жестокости самих немцев. Украинские нацисты участвовали в карательных операциях против партизан, сжигали населённые пункты, массово расстреливали мирных жителей и грабили дома.

«Установлено, что в период 1941–1943 годов на территории Брянской области немецко-фашистскими захватчиками, оккупационными властями и их наймитами путём массовых расстрелов, сожжения заживо, истязания, повешения, а также с использованием развернутой сети концентрационных и пересыльных лагерей, преднамеренно массово истреблено более 74 тысяч мирных граждан, в том числе более 4,5 тысячи детей, свыше 48 тысяч военнопленных, проходящих военную службу в Красной армии. Насильственно угнано на принудительные работы в Германию и другие страны более 153 тысяч человек. За годы оккупационного режима на Брянщине было уничтожено более тысячи деревень», — приводят факты в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля Брянский областной суд признал геноцидом массовые убийства мирных жителей Брянской области нацистами в 1941–1943 гг.