Москва, 1 ноября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Когда идет речь о нацистском геноциде на территории СССР, то следует помнить о трех его составляющих — уничтожение советских военнопленных, блокада Ленинграда и организованный голод на оккупированных территориях — и понимать, что все это было результатом изначального, системного плана. Об этом 1 ноября заявил историк, директор научно-исследовательского фонда «Цифровая история» Егор Яковлев, выступая на круглом столе «Горе без берегов»: геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны», который проходит в пресс-центре REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM «Горе без берегов»: геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны»

«Одной из целей войны со стороны Германии был захват жизненного пространства, — напомнил Яковлев. — Но далеко не всегда из этой посылки делаются выводы о судьбе жителей этого пространства. Оно мыслилось как место расселения немецких колонистов. А местное население оттуда должно было быть постепенно удалено. И Гитлер здесь не придумал ничего нового. Он исходил из примеров прошлого столетия. В первую очередь из опыта покорения американского Запада. Отсюда аллюзии и параллели в языке представителей нацистской элиты, которые неоднократно называли жителей оккупированных территорий СССР индейцами, а войну с партизанами — индейской войной. И все прочие параллели. Их очень много — они были свойственны и Гитлеру, и Гиммлеру, и другим нацистским вождям. Даже после поражения».

В связи с этим Яковлев рассказал о причинах, которыми было мотивировано истребление местного населения.

«Первая — это то, что нацистская Германия стремилась очистить землю для ее заселения немецкими колонистами, — сказал Яковлев. — Вторая — это демографическая проблема. Немцы провозглашали себя биологически более ценными людьми и страшно опасались демографического превосходства Советского Союза. Боялись огромного численного превосходства, которое может составить проблемы для Германии. Отсюда цель подорвать демографический потенциал народов СССР и в первую очередь русского народа. Третья причина чисто экономическая. О чем идет речь? Дело в том, что Германия после начала Второй мировой войны столкнулась с серьезными экономическими проблемами. И нацистские эксперты предупреждали Гитлера о том, что в ближайшем будущем в Германии может быть голод. Речь шла о том, что Великобритания организовала морскую блокаду Германии, и та испытывала проблемы. Ей нужно было поддерживать на более-менее приемлемом уровне питательный рацион немецкого обывателя. Выход был только один — нужно было захватывать черноземные районы Советского Союза».

Как рассказал Яковлев, нацистские аналитики высчитали, что если черноземы советской территории будут оккупированы и все потоки продовольствия будут направлены на снабжение не СССР, а Третьего рейха, то создастся ситуация массового голода, в ходе которого зимой 1941–1942 года умрут от 20 млн до 30 млн человек на оккупированных территориях.

«В первую очередь это будут жители крупных городов. Эта злодейская стратегия была принята как план геноцида. Этот план не реализовался полностью, но, к сожалению, он реализовался частично. Мы должны понимать, что три таких составляющих нацистского геноцида — это уничтожение советских военнопленных, блокада Ленинграда и организованный голод на оккупированных территориях — это результат изначального, системного плана, — сказал Яковлев. — Холокост бы константой на протяжении всей войны. Что касается геноцида славян, то здесь ситуация немного иная. Когда план «Барбаросса» был сорван, Германия оказалась крайне заинтересована в рабочей силе. Полезность коренного населения СССР увеличилась, и к нему стали относиться не как к расходному материалу, а как к рабочим роботам. Их стали вывозить в Германию, принуждать к труду. И это парадоксальным образом изменило логику геноцида, но, тем не менее, не изменило ее в целом. И как только полезность населения ставилась под вопрос, маховик геноцида раскручивался с новой силой».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках данного круглого стола выступил историк Анатолий Кошкин.