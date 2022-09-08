Барнаул, 8 сентября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Перспективы рассмотрения иска с требованием признать блокаду Ленинграда военным преступлением и геноцидом советского народа хорошие, считает глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

ИА REGNUM Блокада Ленинграда

«Конечно, как юрист, я понимаю, что для признания блокады Ленинграда военным преступлением и геноцидом советского народа нужно будет в суде доказать наличие в действиях фашистско-немецких захватчиков всех необходимых признаков составов соответствующих преступлений.

Но как человек, который неплохо знает нашу историю и много читал о блокаде (мне эта тема интересна, в том числе потому, что моего дедушку успели эвакуировать из Ленинграда буквально перед началом блокады), я уверен, что доказать преступления фашистов в суде будет нетрудно».

Напомним, по поручению Генпрокурора Игоря Краснова прокуратура Санкт-Петербурга потребовала признать блокаду Ленинграда преступлением против человечности, военным преступлением и геноцидом советского народа.

Перед этим представители прокуратуры, правоохранительных органов и профильные специалисты изучили архивные документы и материалы по фактам массового уничтожения жителей Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

Всего за период блокады Ленинграда погибли более 1 миллиона советских граждан.

Читайте также: Суд Петербурга рассмотрит иск о признании геноцидом блокады Ленинграда