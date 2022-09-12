Санкт-Петербург, 12 сентября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Прокуратура Ленинградской области вслед за коллегами из Санкт-Петербурга обратились в суд с иском о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории региона. Об этом сообщили 12 сентября в пресс-службе надзорного ведомства.

Красногвардейск. Гатчина. Ленинградская область. 1941-1942

Установлено, что в период 1941–1944 гг. на территории Ленинградской области немецкими оккупационными властями и их пособниками путем расстрелов, истязаний, пыток, повешения, смертельных инъекций, сожжения заживо и иными способами, а также с использованием развернутой сети концентрационных лагерей и лагерей трудовой повинности преднамеренно массово истреблено более 33 тыс. мирных граждан, свыше 109 тыс. военнопленных, насильственно угнано на принудительные работы в Германию и другие страны более 276 тыс. человек.

«На территории Гатчинского района 13 сентября 1941 года немецко-фашистскими захватчиками создан лагерь «Дулаг-154», в котором содержалось мирное население и военнопленные. В лагере был жесткий режим содержания, находившиеся в нем лица привлекались к тяжелому физическому труду, подвергались голоду. Ежедневно в лагере умирало порядка 150 человек, всего погибло около 80 тысяч человек», — заметили в пресс-службе добавив, что также установлено, что систематическому истреблению подвергались больные и инвалиды.

Так, за период временной оккупации территории психиатрической больницы им. Кащенко немецко-фашистскими захватчиками было уничтожено 850 душевнобольных. В январе 1942 года на территории дер. Макарьевская пустынь расстреляно 248 женщин-инвалидов.

«Наряду со взрослыми, физическому истреблению подвергались дети. В 1942 году от нечеловеческих условий содержания, болезней, наказаний и принудительного сбора крови погибло не менее 200 несовершеннолетних в детском лагере принудительного содержания в поселке Вырица», — указали в прокуратуре.

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Прокуратура обратилась в Ленинградский областной суд в целях защиты национальных интересов России, законных прав и интересов неопределенного круга лиц (бывших узников лагеря и родственников погибших), а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны.

«Сегодня мы должны рассказать людям правду о том, какие зверства творили на нашей земле фашисты против мирного населения в годы войны. Их преступления срока давности не имеют», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что прокуратура Петербурга обратилась с иском в Санкт-Петербургский городской суд о признании блокады Ленинграда геноцидом советского народа.