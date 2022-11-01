Москва, 1 ноября, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В настоящее время невозможно провести подробное статистическое исследование и точно установить, сколько советских женщин и девушек подверглись насилию со стороны немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября заявила профессор, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Елена Сенявская, выступая на круглом столе «Горе без берегов»: геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны», который проходит в пресс-центре REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Жертвы фашизма

«Когда мы говорим об исторической памяти, то надо иметь в виду, что она складывается из закрепленных в сознании неких образов и символов, — сказала Сенявская. — Если мы говорим о геноциде советского народа, то здесь в представлении многих возникают какие-то картинки. Возможно, что это бараки Освенцима, или колокол Бухенвальда, жуткие фотографии казненных мирных жителей. Для меня таким символом геноцида является мирная и даже веселая фотография — немецкие офицеры сидят в классе захваченной советской школы. И на доске на немецком языке написано: «Русские должны умереть, чтобы мы жили». Собственно говоря, в этом лозунге вся суть геноцида».

Кроме того, Сенявская обратила внимание на «информационно-психологические битвы», которые происходят сегодня в информационном пространстве и происходили во времена холодной войны и после распада СССР и являются способом расчеловечивания советских солдат — освободителей Европы.

«Я имею в виду миф о миллионах изнасилованных немок, который запустил доктор Геббельс, потом его подхватили англо-американские авторы, и пышным цветом он расцвел начиная с 1992 года, — сказала Сенявская. — Западная пропаганда буквально помешана на сексуальных преступлениях. Но кто громче всех кричит «Держи вора!»? Тот, кто хочет отвлечь внимание от себя. А что происходило в этой сфере сексуального насилия против советских женщин на территории СССР? Есть ли какие-то цифры и данные?»

Сенявская заявила, что советских исследований на эту тему нет вообще.

«Единственная книга, написанная на эту тему, подготовлена немкой из Гамбурга Региной Мюльхойзер, которая написала книгу «Сексуальное насилие на войне на примере действий вермахта в Советском Союзе». Это достаточно объективное исследование, которое сильно не любят на Западе, — сказала Сенявская. — Мюльхойзер утверждает, что точные подсчеты сделать невозможно, но по выводам из тех документов, которые ей удалось проанализировать, цифра может быть не менее 10 млн советских женщин, подвергшихся сексуальному насилию. Фиксировалось ли это нашими структурами? Начну с того, что еще в конце 1941 года и в самом начале 1942 года, когда наши войска стали освобождать один населенный пункт за другим, стали фиксировать то, что натворили захватчики в наших городах и селах. В том числе это сведения с названиями конкретных мест и фамилий жертв. Но, что мы обнаруживаем, ни тогда, ни впоследствии сексуальное насилие в отдельный вид преступлений не выделялось. По той простой и очень печальной причине, что эти несчастные женщины и девушки не только подверглись жесточайшим надругательствам, но большинство из них было самым зверским способом уничтожено. Обычно в документах было написано, что они были «коллективно изнасилованы», а затем «расстреляны», «задушены», «повешены», «сожжены заживо», «привязаны к двум березам и разорваны» и так далее. Таким образом, изнасилования были одним из элементов тех чудовищных преступлений, которые были совершены в отношении этих несчастных женщин и девушек. И естественно, что комиссия в первую очередь фиксировала гибель жертв и способ их умерщвления, а не издевательства, которые этому предшествовали».

Как подчеркнула Сенявская, провести подробное статистическое исследование на эту тему в настоящий момент невозможно.

«Это, к сожалению горькая правда. И я не беру еще тот факт, что была принудительная отправка в солдатские бордели и много рода других преступлений такого рода», — добавила историк.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее прозвучало мнение о недостаточной изученности той роли, которую сыграл германский нацизм в усугублении страданий и травмировании советского общества.