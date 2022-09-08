Санкт-Петербург, 8 сентября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Прокуратура Санкт-Петербурга обратилась в городской суд с иском о признании блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны преступлением против человечности, военным преступлением и геноцидом советского народа, сообщили 8 сентября в пресс-службе надзорного ведомства.

Книга «Архангельск 1941-1945» Ребенок, вывезенный в Архангельск из блокадного Ленинграда

В суд по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова прокуратура Петербурга обратилась в день 81-й годовщины начала блокады Ленинграда войсками гитлеровской Германии и её пособниками. Перед этим представители прокуратуры, правоохранительных органов и профильные специалисты изучили архивные документы и материалы по фактам массового уничтожения жителей Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, в период 1941–1944 года Ленинград был блокирован немецко-фашистскими захватчиками и их союзниками. Население города, объекты городской инфраструктуры, в том числе структуры жизнеобеспечения, подвергались систематическим обстрелам и бомбардировкам, а в целях уничтожения гражданского населения были созданы условия для возникновения массового голода. Всего за период блокады Ленинграда погибли более 1 миллиона советских граждан.

«Изложенные факты подтверждаются свидетельствами многочисленных жителей блокадного города, приговорами и архивными данными. Вместе с тем в ходе «Нюрнбергского процесса», прошедшего в период с 1945 по 1946 год, правовая оценка уничтожению жителей Ленинграда путем его блокады, в том числе созданию условий для возникновения в городе голода, не дана», — отметили в надзорном ведомстве.

Исковое заявление прокуратура подала в Санкт-Петербургский городской суд. Как пояснили в пресс-службе ведомства, это сделано в целях защиты национальных интересов страны, законных прав и интересов неопределенного круга лиц — жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков мирных жителей, погибших на территории города.

«А также (в целях) доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны», — подытожили в прокуратуре.