Санкт-Петербург, 22 ноября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал апелляционную жалобу правозащитника Динара Идрисова, который пытается оспорить признание блокады Ленинграда геноцидом советского народа, сообщили 22 ноября в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Юлия Карнаева ИА REGNUM О детях в блокаду

«Жалоба, поданная гражданином — лицом, не привлеченным к участию в деле, передана судье», — рассказали в ОПС, уточнив, что истец просит решение суда отменить, производство по делу прекратить, так как установление данного факта, по его мнению, возможно исключительно в рамках уголовного судопроизводства.

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Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, аналогичную апелляционную жалобу правозащитник подал в Ленинградский областной суд, который также признал преступления немецко-фашистских оккупантов и их пособников против мирного населения Ленобласти в годы Великой Отечественной войны геноцидом советского народа.

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Напомним, в судах было установлено, что число жертв блокады Ленинграда составляет не менее 1 млн 93 тыс. человек, а в Ленобласти в годы войны от рук немецких нацистов и их союзников погибло не менее 435 тысяч человек, что составляет 1/5 от современного населения региона.