Москва, 8 сентября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Российский Следственный комитет собрал доказательную базу совершения нацистами геноцида в годы Великой Отечественной войны на территории Ленинграда. Об этом сообщает 8 сентября пресс-служба ведомства.

Блокадные дети и блокадные врачи

Факты о массовом уничтожении мирных граждан немецкими захватчиками и их пособниками устанавливаются в рамках расследования уголовных дел о геноциде в годы войны. Доказательная база сформирована по архивным документам, судебным материалам, рассказам свидетелей и потерпевших, итогам поисковых мероприятий и экспертным заключениям.

Немецко-фашистские захватчики, как достоверно установило следствие, целенаправленно разрушали Ленинград, массово убивали мирных жителей и советских военнопленных. Для этого применялись продовольственная изоляция, массированные обстрелы и бомбёжки.

Немецкие документы свидетельствуют, что «нацисты не планировали захват Ленинграда, не намеревались принимать его капитуляцию и не выпускали из города его жителей». Блокада Ленинграда была частью «войны на уничтожение».

Массированные артиллерийские обстрелы повредили более 7 тыс. и разрушили по меньшей мере 3 тыс. зданий. При этом каратели намеренно уничтожали уникальные памятники и архитектурные ансамбли.

«Все собранные доказательства и установленные факты свидетельствуют о том, что эти преступления являются частью плана немецко-фашистских захватчиков по истреблению мирного населения не только отдельных населённых пунктов и регионов, но и всего советского народа», — заключили в Следственном комитете.

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