Керчь, Крым, 4 августа, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Материалы о преступлениях, совершённых нацистскими преступниками в годы Великой Отечественной войны в Керчи против мирных жителей и советских военнослужащих, рассекречены ФСБ. Об этом сообщили в УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

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«В преддверии памятных мероприятий, приуроченных к 80-летию обороны Аджимушкайских каменоломен в городе-герое Керчи, архивным подразделением УФСБ отобраны рассекреченные документальные материалы, касающиеся военных преступлений нацистов в отношении советских военнослужащих и мирных граждан города Керчи в 1942 году», — приводит «Крыминформ» комментарий представителя ведомства.

Электронные копии документов ведомство передало в государственный архив Крыма, Восточно-Крымский музей-заповедник, а также общественной организации «Поисковое движение России».

В числе документов, в частности, содержатся материалы допроса оберефрейтора саперного батальона вермахта, действовавшего в Керчи, который рассказал о подрыве и сжигании гражданских объектов с людьми — в частности, шахт, в которых прятались горожане. В материалах других допросов сообщается, что при взрыве в одной из шахт находились около двух тысяч мирных граждан, в том числе детей, погибли при взрыве около 1,5 тысячи человек. Другой унтер-офицер дал показания о карательных акциях, проводимых нацистами против мирных керчан, которые укрылись в Аджимушкайских каменоломнях. Там находилось около 20 тысяч человек, которые держали оборону с мая по октябрь 1942 года. Оккупанты взрывали выходы из каменоломен, чтобы замуровать там людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховный суд Крыма вынес решение о признании геноцидом преступлений нацистов на территории Крымского полуострова в годы оккупации в Великую Отечественную войну.