Решение Санкт-Петербургского городского суда признать геноцидом блокаду Ленинграда оккупационными властями, войсками нацистской Германии и их пособниками в 1941–1944 годах во время Великой Отечественной войны, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 21 октября в социальной сети «ВКонтакте».

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Судебный орган постановил признать блокаду Ленинграда военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР, народов Советского Союза. Ответственными за геноцид назначены оккупационные власти, войска Германии и их пособники — вооружённые подразделения, сформированные на территории Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии, а также отдельные добровольцы из числа австрийцев, латышей, поляков, французов и чехов в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

«Справедливость восторжествовала», — пишет Павел О.

Многие пользователи считают, что суд Санкт-Петербурга восстановил историческую справедливость, назвав наконец-то вещи своими истинными именами.

«Вечная память погибшим в блокаду», — написала Ирина П.

«А разве можно считать это чем-то иным? Устроить 900 блокадных дней и не признать это геноцидом — большое упущение», — считает Нина Р.

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Некоторые комментаторы были искренне удивлены столь внезапным решением, поскольку Великая Отечественная война завершилась 76 лет назад.

«Странно! Столько лет вопрос даже не поднимался, а сейчас взяли и всё признали», — отметил Олег О.

Часть людей полагает, что это решение имеет крайне актуальное значение в условиях нарастающей угрозы вокруг Российской Федерации.

«Этот документ теперь подразумевает, что все, кто принимал участие в блокаде Ленинграда и в убийстве его жителей, являются соучастниками геноцида. Включая, разумеется, и Финляндию», — указывает Марат П.

«Судя по всему, Советскому Союзу было не с руки называть блокаду геноцидом, ведь под контролем СССР после Войны была Финляндия. Если считать это геноцидом, значит, следует взимать репарации с народа-устроителя геноцида, а по отношению к финнам это уже было неудобно делать», — поделился своим мнением Геннадий Г.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия отныне вправе предъявить всем виновникам геноцида населения Ленинграда свои обвинения и потребовать компенсации либо же политических уступок.

«Два вопроса. Почему только сейчас признали, разве раньше это было не очевидно? Что теперь, от немцев компенсацию потребуем?» — спрашивает Андрей К.

«Теперь Россия будет спрашивать с тех, кто устроил блокаду Ленинграда. Берлину стоит расчехлять свой кошелёк и готовиться к выплатам репараций», — написал Василий У.

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«Ясное дело, что такое внезапное признание является чисто политическим актом, чтобы немцы и финны особо не возбухали. Иначе Россия предъявит им свои обвинения и приведёт в исполнение вынесенное им наказание», — указывает Владимир Б.

Напомним, 20 октября Санкт-Петербургский городской суд признал геноцидом блокаду Ленинграда оккупационными властями, войсками нацистской Германии и их пособниками в 1941–1944 годах во время Великой Отечественной войны.